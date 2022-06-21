Без участия путина: в россии подтвердили переговоры с Турцией по вопросу вывоза украинского зерна

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Киев • УНН

 • 201139 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков подтвердил российским СМИ информацию о встрече с властями Турции по вопросу вывоза зерна из Украины. Но добавил, что сам путин в ней участия не примет, передает УНН.

Цитата

“Встреча пройдет по линии Минобороны, путин в ней участия не примет”, – заявил пресс-секретарь диктатора.

Добавим

Турецкая газета Milliyet сегодня сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры Украины с представителями Турции, ООН и рф относительно экспорта украинского зерна.

Также по данным журналистов, делегация министерства национальной обороны Турции должна отправится в россию на этой неделе для решения вопросов касаемо зерна.

По информации российских СМИ, из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно – турецкий Azov Concord.

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