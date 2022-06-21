Без участия путина: в россии подтвердили переговоры с Турцией по вопросу вывоза украинского зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков подтвердил российским СМИ информацию о встрече с властями Турции по вопросу вывоза зерна из Украины. Но добавил, что сам путин в ней участия не примет, передает УНН.
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“Встреча пройдет по линии Минобороны, путин в ней участия не примет”, – заявил пресс-секретарь диктатора.
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Турецкая газета Milliyet сегодня сообщила, что на следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры Украины с представителями Турции, ООН и рф относительно экспорта украинского зерна.
Также по данным журналистов, делегация министерства национальной обороны Турции должна отправится в россию на этой неделе для решения вопросов касаемо зерна.
По информации российских СМИ, из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно – турецкий Azov Concord.