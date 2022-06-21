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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 20763 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Без участі путіна: у росії підтвердили переговори з Туреччиною щодо вивезення українського зерна

Без участі путіна: у росії підтвердили переговори з Туреччиною щодо вивезення українського зерна

Київ • УНН

 • 201146 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков підтвердив російським ЗМІ інформацію про зустріч із владою Туреччини щодо вивезення зерна з України. Але додав, що сам путін у ній участі не візьме, повідомляє УНН.

Цитата

“Зустріч пройде по лінії Міноборони, путін у ній участі не візьме”, – заявив прессекретар диктатора.

Додамо

Турецька газета Milliyet сьогодні повідомила, що наступного тижня у Стамбулі можуть пройти переговори України з представниками Туреччини, ООН та росії щодо експорту українського зерна.

Також за даними журналістів, делегація міністерства національної оборони Туреччини має відправитися в росію на цьому тижні для вирішення питань щодо зерна.

За інформацією російських ЗМІ, з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord.

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