Без участі путіна: у росії підтвердили переговори з Туреччиною щодо вивезення українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков підтвердив російським ЗМІ інформацію про зустріч із владою Туреччини щодо вивезення зерна з України. Але додав, що сам путін у ній участі не візьме, повідомляє УНН.
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“Зустріч пройде по лінії Міноборони, путін у ній участі не візьме”, – заявив прессекретар диктатора.
Додамо
Турецька газета Milliyet сьогодні повідомила, що наступного тижня у Стамбулі можуть пройти переговори України з представниками Туреччини, ООН та росії щодо експорту українського зерна.
Також за даними журналістів, делегація міністерства національної оборони Туреччини має відправитися в росію на цьому тижні для вирішення питань щодо зерна.
За інформацією російських ЗМІ, з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord.