Без участі путіна: у росії підтвердили переговори з Туреччиною щодо вивезення українського зерна

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“Зустріч пройде по лінії Міноборони, путін у ній участі не візьме”, – заявив прессекретар диктатора.

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Турецька газета Milliyet сьогодні повідомила, що наступного тижня у Стамбулі можуть пройти переговори України з представниками Туреччини, ООН та росії щодо експорту українського зерна.



Також за даними журналістів, делегація міністерства національної оборони Туреччини має відправитися в росію на цьому тижні для вирішення питань щодо зерна.

За інформацією російських ЗМІ, з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord.