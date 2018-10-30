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Без тепла в столице остается еще более 1,5 тысячи жилых домов

Без тепла в столице остается еще более 1,5 тысячи жилых домов

Киев  •  УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. На сегодня предприятия, которые подают в дома киевлян отопление, еще не подали тепло в более полутора тысяч жилых домов в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные компаний.

"По состоянию на 30.10.2018 теплоноситель подан в 259 лечебных учреждений (с 276), 523 детских садов (из 529), 450 школ (с 454), 112 административных зданий (с 4768) и жилых домов - 8152 (с 9656)", - отметили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

Таким образом, "Киевтеплоэнерго" не обеспечило теплоснабжением еще 1504 жилых домов в Киеве.

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Кроме того, глава департамента теплоснабжения ООО "Евро-реконструкция" Владлена Боровская в комментарии корреспонденту УНН сообщила, что предприятие еще не поставило тепло до 81 жилого дома.

По ее словам, предприятие подключило к отоплению 1001 с 1082 жилых домов, 57 из 58 детсадов, 44 из 46 школ, 18 из 19 больниц, 32 из 57 бюджетных учреждений и 24 из 264 других учреждений.

Так, в столице остается без тепла еще 1585 жилых домов, которые обеспечивают отоплением эти две компании.

Напомним, по данным Минрегиона, по состоянию на 26 октября к отоплению в Украине подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов.

Добавим, жилые дома в столице начали подключать к отоплению 20 октября.

Отметим, в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не появится сумма субсидии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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