Без тепла у столиці залишається ще понад 1,5 тисячі житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на сьогодні підприємства, які подають у житла киян опалення, ще не подали тепло до понад півтори тисячі житлових будинків у столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані компаній.
"Станом на 30.10.2018 теплоносій поданий до 259 лікувальних закладів (з 276), 523 дитячих садків (з 529), 450 шкіл (з 454), 112 адміністративних будівель (з 4768) та житлових будинків - 8152 (з 9656)", - зазначили у прес-службі "Київтеплоенерго".
Таким чином, "Київтеплоенерго" не забезпечило теплопостачанням ще 1504 житлових будинків у Києві.
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Крім того, голова департаменту теплопостачання ТОВ "Євро-реконструкція" Владлена Боровська у коментарі кореспонденту УНН повідомила, що підприємство ще не подало тепло до 81 житлового будинку.
За її словами, підприємство підключило до опалення 1001 з 1082 житлових будинків, 57 з 58 дитсадків, 44 з 46 шкіл, 18 з 19 лікарень, 32 з 57 бюджетних закладів і 24 з 264 інших установ.
Тож, у столиці залишається без тепла ще 1585 житлових будинків, які забезпечують опаленням цих два підприємства.
Нагадаємо, за даними Мінрегіону, станом на 26 жовтня до опалення в Україні було підключено 60% соціальної інфраструктури і 45% житлових будинків.
Додамо, житлові будинки у столиці почали підключати до опалення 20 жовтня.
Відзначимо, у платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни у листопаді, не буде відображено суми субсидії.