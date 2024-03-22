Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

В результате ночной атаки рф энергообъекты Одесской области получили значительные повреждения: без света сейчас 250 тыс. абонентов. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Есть значительные повреждения энергообъектов Одесской области. В настоящее время по распоряжению "Укрэнерго" в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Если брать сейчас - 250 тыс. абонентов находятся без света - рассказал он.

Что касается больниц - они работают в штатном режиме, ведь обеспечены генераторами, продолжил Кипер.

Также глава облгосадминистрации призвал жителей региона экономно использовать электроэнергию.

"Для нас это очень важно, будем экономить - будет меньше отключений. В сети не хватает достаточно мощностей.

Я отдельное распоряжение выдам, чтобы все государственные и коммерческие органы экономили электроэнергию", - добавил он.

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