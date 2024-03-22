Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк

Во время атаки российских войск на Одесскую область украинские силы ПВО уничтожили по меньшей мере 11 вражеских дронов. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

По предварительным данным, в нашей операционной зоне была мощная боевая работа по дроновой атаке, в частности в Одесской области, по меньшей мере 11 дронов было уничтожено. Но, к сожалению, есть повреждения также объектов критической инфраструктуры. Есть реагирование системы на то, что необходимо перенаправление некоторых направлений энергетики. Очевидно, что уже специалисты работают, и будет все устранено - отметила Гуменюк.

Как указали в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, ночью 22 марта вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами.

"В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Обзор продолжается, на местах событий работают прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют очередное преступление рф", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Энергетические объекты в Одесской области были повреждены в результате российской атаки. В регионе частично происходят стабилизационные отключения электроэнергии.