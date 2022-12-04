Без снега, но с морозом: какая погода ждет украинцев завтра

Детали

Рабочая неделя начнется для большинства украинцев без осадков, лишь в Карпатском регионе местами днем будет небольшой дождь и мокрый снег.

В Карпатах и северных областях на дорогах следует ждать гололедицу. В юго-восточной части местами будут порывы ветра – 15-20 м/с.

Температура в западных областях и на крайнем юге страны ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье днем прогнозируют 2-7° тепла. На остальной территории ночью будет 5-10° мороза, в восточных и северо-восточных областях – до 13° мороза, днем 1-6° мороза.