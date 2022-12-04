Без снігу, але з морозом: яка погода чекає на українців завтра

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Робочий тиждень розпочнеться для більшості українців без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями будуть невеликий дощ і мокрий сніг.

У Карпатах та північних областях на дорогах варто очікувати ожеледицю. У південно-східній частині місцями будуть пориви вітру – 15-20 м/с.

Температура у західних областях та на крайньому півдні країни вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті вдень прогнозують 2-7° тепла. На решті території вночі буде 5-10° морозу, у східних та північно-східних областях – до 13° морозу, вдень 1-6° морозу.