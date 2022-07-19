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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без "русской драмы": столичный театр имени Леси Украинки переименовали

Без "русской драмы": столичный театр имени Леси Украинки переименовали

Киев • УНН

 • 496431 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Кабинет министров постановлением от 15 июля № 804 по уточнению наименования заведения культуры переименовал театр имени Леси Украинки в Киеве. Ранее заведение культуры называлось - Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, передает УНН.

Детали 

В перечне учреждений культуры и искусства, которые содержатся или которым предоставляется финансовая поддержка из государственного бюджета, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2001 г. № 1557 (Официальный вестник Украины, 2001 г., № 47, ст. 2098); 2015 г., № 40, ст.1211), позицию "Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки" заменить позицией "Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки".

Как отмечается, с начала полномасштабной войны россии против Украины 24 февраля 2022 года коллектив театра выступил с обращением о переименовании.

Дополнение 

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по переименованию улиц, названия которых связаны с россией. В частности, улицу Волгоградскую 29,9 тысяч человек предлагают переименовать в улицу Романа Ратушного – киевского общественного активиста, погибшего в боях с оккупантами под Изюмом. А улицу Багратиона украинцы хотят переименовать в улицу Максима Левина фотографа, погибшего на Киевщине, где продолжались боевые действия.

Украинские Национальные Новости

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