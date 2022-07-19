Без "російської драми": столичний театр імені Лесі Українки перейменували
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кабінет міністрів постановою від 15 липня № 804 щодо уточнення найменування закладу культури перейменував театр імені Лесі Українки у Києві. Раніше заклад культури мав назву - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, передає УНН.
Деталі
У переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1557 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2098; 2015 р., № 40, ст. 1211), позицію "Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки" замінити позицією "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки".
Як зазначається, з початку повномасштабної війни росії проти України 24 лютого 2022 року колектив театру виступив із зверненням щодо перейменування.
Доповнення
У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з росією. Зокрема, вулицю Волгоградську 29,9 тисяч осіб пропонують перейменувати на вулицю Романа Ратушного – київського громадського активіста, який загинув у боях з окупантами під Ізюмом. А вулицю Багратіона українці хочуть перейменувати на вулицю Максима Левіна – фотографа, який загинув на Київщині, де тривали бойові дії.