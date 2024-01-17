Без помощи США и ЕС у россии будет возможность захватить Украину - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что без помощи США и ЕС Украина будет уязвимой к захвату россией, что впоследствии может привести к войне между НАТО и рф. Зеленский также отметил, что оборона Украины значительно пострадает без иностранной помощи.
Без помощи США и Европейского Союза Украина будет слабее и это будет возможность для россии захватить ее. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, подводя итоги встреч и дискуссий в Давосе. Также Зеленский считает, что захват Украины будет означать войну НАТО с рф, передает УНН.
На вопрос, что произойдет, если не будет помощи, Зеленский ответил: "Мы будем слабыми на поле боя. У нас будет большой дефицит артиллерии ... Мы не сможем отражать удары баллистических ракет и тому подобное. Будет большое количество убийств и раненых людей. Благодаря системам ПВО... у нас нет в этом году блэкаута, и у наших людей есть тепло...".
Зеленский также отметил, что без помощи произойдет большой кризис.
"Без помощи США, без помощи Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее и это будет возможность для россии захватить нас. А как только они нас захватят, поверьте мне, - это будет война НАТО с российской федерацией. Я считаю, что путин реально этого хочет", - сказал Зеленский.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Зеленский убежден, что Украина получит финансовую помощь от США и Европы, и решение примут в течение недель.
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина продолжает получать военную помощь США, несмотря на то, что у Пентагона заканчиваются деньги. По ее словам Украине "нужно больше оружия", а для этого срочно нужно принять новые законопроекты. При этом она считает, что Конгресс США согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут замороженные активы рф.
Без помощи США и ЕС у россии будет возможность захватить Украину - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что без помощи США и ЕС Украина будет уязвимой к захвату россией, что впоследствии может привести к войне между НАТО и рф. Зеленский также отметил, что оборона Украины значительно пострадает без иностранной помощи.
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