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Без помощи США и ЕС у россии будет возможность захватить Украину - Зеленский

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 14:23  •  9602 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что без помощи США и ЕС Украина будет уязвимой к захвату россией, что впоследствии может привести к войне между НАТО и рф. Зеленский также отметил, что оборона Украины значительно пострадает без иностранной помощи.

Без помощи США и  Европейского Союза Украина будет слабее и это будет возможность для россии захватить ее. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, подводя  итоги встреч и дискуссий в Давосе. Также Зеленский считает, что захват Украины будет означать войну НАТО с рф, передает УНН.

На вопрос, что произойдет, если не будет помощи, Зеленский ответил:  "Мы будем слабыми на поле боя. У нас будет большой дефицит артиллерии ... Мы не сможем отражать удары баллистических ракет и тому подобное. Будет большое количество убийств и раненых людей. Благодаря системам ПВО... у нас нет в этом году блэкаута, и у наших людей есть тепло...".

Зеленский также отметил, что без помощи произойдет большой кризис.

"Без помощи США, без помощи Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее и это будет возможность для россии захватить нас. А как только они нас захватят, поверьте мне, - это будет война НАТО с российской федерацией. Я считаю, что путин реально этого хочет", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Зеленский убежден, что Украина получит финансовую помощь от США и Европы, и решение примут в течение недель.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина продолжает получать военную помощь США, несмотря на то, что у Пентагона заканчиваются деньги. По ее словам Украине "нужно больше оружия", а для этого срочно нужно принять новые законопроекты. При этом она считает, что Конгресс США согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут замороженные активы рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Без допомоги США та ЄС у росії буде можливість захопити Україну – Зеленський
Zelensky: Without US and EU help, Russia will have an opportunity to seize Ukraine
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Без помощи США и ЕС у россии будет возможность захватить Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что без помощи США и ЕС Украина будет уязвимой к захвату россией, что впоследствии может привести к войне между НАТО и рф. Зеленский также отметил, что оборона Украины значительно пострадает без иностранной помощи.

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