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Без допомоги США та ЄС у росії буде можливість захопити Україну – Зеленський

Без допомоги США та ЄС у росії буде можливість захопити Україну – Зеленський

Київ • УНН

 • 22545 перегляди

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що без допомоги США та ЄС Україна буде вразливою до захоплення росією, що згодом може призвести до війни між НАТО та рф. Зеленський також зазначив, що оборона України значно постраждає без іноземної допомоги.

Без допомоги США та  Європейського Союзу Україна буде слабшою і це буде можливість для росії захопити її. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, підбиваючи  підсумки зустрічей та дискусій у Давосі. Також Зеленський вважає, що захоплення України означатиме війну НАТО з рф, передає УНН.

На запитання, що станеться, якщо не буде допомоги, Зеленський відповів:  "Ми будемо слабкими на полі бою. У нас буде великий дефіцит артилерії…Ми не зможемо відбивати удари балістичних ракет тощо. Буде велика кількість вбивств та поранених людей. Завдяки системам ППО... у нас немає в цьому році блекауту, і у наших людей є тепло...".

Зеленський також зазначив, що без допомоги станеться велика криза.

"Без допомоги США, без допомоги Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабкіша і це буде можливість для росії захопити нас. А як тільки вони нас захоплять, повірте мені, – це буде війна НАТО з російською федерацією. Я вважаю, що путін реально цього хоче", - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Зеленський переконаний, що Україна отримає фінансову допомогу від США та Європи, і рішення ухвалять протягом тижнів.

Посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна продовжує отримувати військову допомогу США, попри те, що у Пентагону закінчуються гроші. За її словами Україні "потрібно більше зброї", а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти. При цьому вона вважає, що Конгрес США погодить пакет допомоги Україні швидше, ніж передадуть заморожені активи рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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