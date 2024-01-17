Без допомоги США та ЄС у росії буде можливість захопити Україну – Зеленський

Без допомоги США та Європейського Союзу Україна буде слабшою і це буде можливість для росії захопити її. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічей та дискусій у Давосі. Також Зеленський вважає, що захоплення України означатиме війну НАТО з рф, передає УНН.

На запитання, що станеться, якщо не буде допомоги, Зеленський відповів: "Ми будемо слабкими на полі бою. У нас буде великий дефіцит артилерії…Ми не зможемо відбивати удари балістичних ракет тощо. Буде велика кількість вбивств та поранених людей. Завдяки системам ППО... у нас немає в цьому році блекауту, і у наших людей є тепло...".

Зеленський також зазначив, що без допомоги станеться велика криза.

"Без допомоги США, без допомоги Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабкіша і це буде можливість для росії захопити нас. А як тільки вони нас захоплять, повірте мені, – це буде війна НАТО з російською федерацією. Я вважаю, що путін реально цього хоче", - сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Зеленський переконаний, що Україна отримає фінансову допомогу від США та Європи, і рішення ухвалять протягом тижнів.

Посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна продовжує отримувати військову допомогу США, попри те, що у Пентагону закінчуються гроші. За її словами Україні "потрібно більше зброї", а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти. При цьому вона вважає, що Конгрес США погодить пакет допомоги Україні швидше, ніж передадуть заморожені активи рф.