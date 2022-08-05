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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без переговоров России и США мира в Украине никогда не будет, – Орбан

Без переговоров России и США мира в Украине никогда не будет, – Орбан

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Премmер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Консервативной конференции политических действий в Далласе, заявил, что без переговоров России и США мира в Украине никогда не наступит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

«На мой взгляд, стратегия глобалистских лидеров ведет к эскалации, продолжению войны и снижению шансов на мир. Без американо-российских переговоров, мир в Украине никогда не будет. Все больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха», — сказал Орбан.

«Мы, соседи Украины, отчаянно нуждаемся в сильных лидерах, способных заключить мирное соглашение», – добавил он.

По мнению Орбана, будущее Запада под большим вопросом, поскольку такого кризиса, как сейчас, не было давно.

Ранее

Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики.

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