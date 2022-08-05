Без переговорів Росії та США миру в Україні ніколи не буде, – Орбан

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«На мій погляд, стратегія глобалістських лідерів веде до ескалації, продовження війни та зниження шансів на мир. Без американсько-російських переговорів мир в Україні ніколи не буде. Дедалі більше людей помиратимуть і страждатимуть, а наша економіка опиниться на межі краху», — сказав Орбан.

«Ми, сусіди України, відчайдушно потребуємо сильних лідерів, здатних укласти мирну угоду», – додав він.

На думку Орбана, майбутнє Заходу під великим питанням, оскільки такої кризи, як зараз, не було давно.

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Віктор Орбан заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО, а також попередив про тяжкі наслідки для європейської економіки.