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Без переговорів Росії та США миру в Україні ніколи не буде, – Орбан

Без переговорів Росії та США миру в Україні ніколи не буде, – Орбан

Київ • УНН

 • 178733 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи на Консервативній конференції політичних дій у Далласі заявив, що без переговорів Росії та США миру в Україні ніколи не настане. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

«На мій погляд, стратегія глобалістських лідерів веде до ескалації, продовження війни та зниження шансів на мир. Без американсько-російських переговорів мир в Україні ніколи не буде. Дедалі більше людей помиратимуть і страждатимуть, а наша економіка опиниться на межі краху», — сказав Орбан.

«Ми, сусіди України, відчайдушно потребуємо сильних лідерів, здатних укласти мирну угоду», – додав він.

На думку Орбана, майбутнє Заходу під великим питанням, оскільки такої кризи, як зараз, не було давно.

Раніше

Віктор Орбан заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО, а також попередив про тяжкі наслідки для європейської економіки.

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