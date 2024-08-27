Без моста обходили дополнительные 4 км: благотворители восстановили мост через реку в Винницкой области

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с работниками компании "Биогаз Ладыжин" и местными жителями реконструировали мост через реку Сильница в селе Белоусовка (Винницкая область), передает УНН.

Детали

Мост строился десятки лет назад как пешеходный и со временем стал аварийным и опасным. Его отсутствие создавало логистические проблемы для жителей ближайших сел. Белоусовцы, чтобы попасть в школу, садик или церковь, должны были преодолевать дополнительные 4 км. А жители Гуты с трудом доезжали до продовольственного магазина.

Поэтому, "МХП-Громаді" приобрел необходимые материалы для изготовления моста.

В свою очередь, работники ОП "Биогаз Ладыжин" выполнили ремонтные работы - сваривали тяжелые металлические конструкции.

Местные жители совместно покрасили поручни, а местный фермер Василий Олейник взял на себя освещение моста.

Мы обратились к предприятию с просьбой отремонтировать мостик, а получили полностью реконструированный, восстановленный, крепкий мост. Это больше, чем мы надеялись. Спасибо ответственному бизнесу за понимание наших потребностей, а также всем, кто присоединился к этому делу - рассказала староста Белоусовской территориальной громады Наталья Мусиенко.

"Безопасность людей - это приоритет, который мы всегда ставим на первое место. Мы понимаем насколько важна инфраструктура в повседневной жизни сельских жителей. Поэтому, когда встал вопрос о восстановлении этого моста, мы без колебаний присоединились. В партнерстве нам удалось восстановить важное для людей сооружение и способствовать, чтобы передвижение в селе было безопасным.

Я искренне благодарен каждому работнику, который присоединился к этому делу, ведь вместе мы можем реализовывать такие важные проекты и делать наши общины лучше", - комментирует директор ОП „Биогаз Ладыжин" говорит Руслан Дьяченко.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.