Без моста обходили дополнительные 4 км: благотворители восстановили мост через реку в Винницкой области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  113120 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  111079 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  110162 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  116808 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  101955 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  101955 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  102013 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  144729 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  181126 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  375753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  27118 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  41587 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  117534 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  112913 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  116441 просмотра
Актуальное
Без моста обходили дополнительные 4 км: благотворители восстановили мост через реку в Винницкой области

Без моста обходили дополнительные 4 км: благотворители восстановили мост через реку в Винницкой области

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 08:29  •  601 просмотра

Read in English

В селе Белоусовка реконструирован аварийный мост через реку Сильница. Проект реализован совместными усилиями благотворительного фонда «МХП-Громаде», компании «Биогаз Ладыжин» и местных жителей.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с работниками компании "Биогаз Ладыжин" и местными жителями реконструировали мост через реку Сильница в селе Белоусовка (Винницкая область), передает УНН.

Детали

Мост строился десятки лет назад как пешеходный и со временем стал аварийным и опасным. Его отсутствие создавало логистические проблемы для жителей ближайших сел. Белоусовцы, чтобы попасть в школу, садик или церковь, должны были преодолевать дополнительные 4 км. А жители Гуты с трудом доезжали до продовольственного магазина.

Image

Поэтому, "МХП-Громаді" приобрел необходимые материалы для изготовления моста.

В свою очередь, работники ОП "Биогаз Ладыжин" выполнили ремонтные работы - сваривали тяжелые металлические конструкции.

Местные жители совместно покрасили поручни, а местный фермер Василий Олейник взял на себя освещение моста.

Мы обратились к предприятию с просьбой отремонтировать мостик, а получили полностью реконструированный, восстановленный, крепкий мост. Это больше, чем мы надеялись. Спасибо ответственному бизнесу за понимание наших потребностей, а также всем, кто присоединился к этому делу

- рассказала староста Белоусовской территориальной громады Наталья Мусиенко.

"Безопасность людей - это приоритет, который мы всегда ставим на первое место. Мы понимаем насколько важна инфраструктура в повседневной жизни сельских жителей. Поэтому, когда встал вопрос о восстановлении этого моста, мы без колебаний присоединились. В партнерстве нам удалось восстановить важное для людей сооружение и способствовать, чтобы передвижение в селе было безопасным.

Я искренне благодарен каждому работнику, который присоединился к этому делу, ведь вместе мы можем реализовывать такие важные проекты и делать наши общины лучше", - комментирует директор ОП „Биогаз Ладыжин" говорит Руслан Дьяченко.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  11969 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  20061 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  102013 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  125598 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  166097 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189605 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164346 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  147228 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  375753 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109896 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Популярные

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  101955 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  116808 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  110162 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  111079 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  113120 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  101955 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  102013 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  144729 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  181126 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  375753 просмотра

Война

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  296 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  2815 просмотра
Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

  •  3718 просмотра
Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

  •  5507 просмотра
Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

  •  12662 просмотра

политика

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  296 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  2815 просмотра
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  11909 просмотра
Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

  •  22312 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  101948 просмотра

Война

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  296 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  2815 просмотра
Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

  •  3718 просмотра
Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

Количество жертв ночной атаки рф на Запорожье возросло до трех: в больнице умерла пожилая женщина

  •  5507 просмотра
Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

Поврежденный из-за удара рф дом в Луцке планируют восстановить до зимы - городской голова

  •  12662 просмотра

политика

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

  •  296 просмотра
Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал «незаконными и односторонними» санкции США из-за войны в Украине

  •  2815 просмотра
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  11909 просмотра
Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

  •  22312 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  101948 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  2939 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  115804 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  116582 просмотра

Экономика

Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

  •  3718 просмотра
Курс валют на 27 августа: НБУ снизил курс гривны

Курс валют на 27 августа: НБУ снизил курс гривны

  •  14420 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  101948 просмотра
В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

  •  48099 просмотра
Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  104600 просмотра

Киев

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  20040 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  22094 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  24310 просмотра
Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

  •  18077 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  31242 просмотра