Без мосту обходили додаткові 4 км: благодійники відновили міст через річку на Вінниччині
Київ • УНН
У селі Білоусівка реконструйовано аварійний міст через річку Сільниця. Проєкт реалізовано спільними зусиллями благодійного фонду "МХП-Громаді", компанії "Біогаз Ладижин" та місцевих жителів.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з працівниками компанії "Біогаз Ладижин" та місцевими жителями реконструювали міст через річку Сільниця у селі Білоусівка (Вінницька область), передає УНН.
Деталі
Міст будувався десятки років тому як пішохідний і з часом став аварійним і небезпечним. Його відсутність створювала логістичні проблеми для мешканців найближчих сіл. Білоусівці, щоб потрапити до школи, садка чи церкви, мали долати додаткові 4 км. А мешканці Гути з труднощами доїжджали до продовольчого магазину.
Тож, "МХП-Громаді" придбав необхідні матеріали для виготовлення мосту.
У свою чергу, працівники ВП "Біогаз Ладижин" виконали ремонтні роботи – зварювали важкі металеві конструкції.
Місцеві мешканці спільно пофарбували поручні, а місцевий фермер Василь Олійник взяв на себе освітлення мосту.
Ми звернулися до підприємства з проханням відремонтувати місток, а отримали повністю реконструйований, відновлений, міцний міст. Це більше, ніж ми сподівалися. Щиро дякуємо відповідальному бізнесу за розуміння наших потреб, а також всім, хто долучився до цієї справи
"Безпека людей – це пріоритет, який ми завжди ставимо на перше місце. Ми розуміємо наскільки важливою є інфраструктура у щоденному житті сільських мешканців. Тому, коли постало питання про відновлення цього мосту, ми без вагань долучилися. У партнерстві нам вдалося відновити важливу для людей споруду та сприяти, щоб пересування в селі було безпечним.
Я щиро вдячний кожному працівнику, який долучився до цієї справи, адже разом ми можемо реалізовувати такі важливі проєкти і робити наші громади кращим", - коментує директор ВП "Біогаз Ладижин" говорить Руслан Дʼяченко.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.