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Без игр в 2020 году: ФИФА может отменить матчи национальных сборных

Без игр в 2020 году: ФИФА может отменить матчи национальных сборных

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни рассказал, что матчи национальных сборных могут быть отменены до 2021 года, передает УНН со ссылкой на New York Times.

Международные футбольные матчи сборных могут не проводить до 2021 года из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса и необходимости дать возможность восстановить клубные соревнования.

"Я лично думаю, что это может быть проблемой, не столько из-за проблем со здоровьем во всем мире и разной степени готовности, а потому, что мы будем проводить международные поездки. Я считаю, что внутренние чемпионаты являются приоритетом", - сказал Монтальяни.

Стоит отметить, что Монтальяни исключил вариант проведения матчей с участием болельщиков в этом году.

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