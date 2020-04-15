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Без ігор в 2020 році: ФІФА може відмінити матчі національних збірних

Київ • УНН

 • 13427 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Віце-президент ФІФА Віктор Монтальяні розповів, що матчі національних збірних можуть бути відмінені до 2021 року, передає УНН з посиланням на New York Times.

Міжнародні футбольні матчі збірних можуть не проводити до 2021 року через обмеження через пандемію коронавірусу і необхідності дати можливість відновити клубні змагання.

“Я особисто думаю, що це може бути проблемою, не стільки через проблеми зі здоров’ям у всьому світі і різного ступеня готовності, а через те, що ми будемо проводити міжнародні поїздки. Я вважаю, що внутрішній чемпіонати є пріоритетом”, — сказав Монтальяні.

Варто відзначити, що Монтальяні виключив варіант проведення матчів за участі уболівальників у цьому році.

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