Без ігор в 2020 році: ФІФА може відмінити матчі національних збірних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Віце-президент ФІФА Віктор Монтальяні розповів, що матчі національних збірних можуть бути відмінені до 2021 року, передає УНН з посиланням на New York Times.
Міжнародні футбольні матчі збірних можуть не проводити до 2021 року через обмеження через пандемію коронавірусу і необхідності дати можливість відновити клубні змагання.
“Я особисто думаю, що це може бути проблемою, не стільки через проблеми зі здоров’ям у всьому світі і різного ступеня готовності, а через те, що ми будемо проводити міжнародні поїздки. Я вважаю, що внутрішній чемпіонати є пріоритетом”, — сказав Монтальяні.
Варто відзначити, що Монтальяні виключив варіант проведення матчів за участі уболівальників у цьому році.