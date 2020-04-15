Без ігор в 2020 році: ФІФА може відмінити матчі національних збірних

Міжнародні футбольні матчі збірних можуть не проводити до 2021 року через обмеження через пандемію коронавірусу і необхідності дати можливість відновити клубні змагання.

“Я особисто думаю, що це може бути проблемою, не стільки через проблеми зі здоров’ям у всьому світі і різного ступеня готовності, а через те, що ми будемо проводити міжнародні поїздки. Я вважаю, що внутрішній чемпіонати є пріоритетом”, — сказав Монтальяні.

Варто відзначити, що Монтальяні виключив варіант проведення матчів за участі уболівальників у цьому році.