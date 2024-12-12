Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2025 год без продления лендлиза для Украины. Глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов пояснил, что это решение не является критическим для Украины. А восстановление лендлиза требовало бы отдельного решения Конгресса, и его отсутствие в этом законопроекте на нас не влияет. Об этом он сказал в комментарии для УНН, рассказав, что означает законопроект и каково его значение для Украины.

В целом это главный оборонный бюджет США. Ранее до полномасштабного вторжения он был важен для нас с точки зрения того, что там были прописаны санкции против россии, а также поддержка для Украины, которая и сейчас сохраняется. Основная проблема - наши потребности значительно выросли. Относительно важности этого законопроекта, скажем так, без него нельзя было бы двигаться дальше. Он неизбежно был бы принят. По лендлизу - я, если честно, не совсем понимаю разочарование по этому поводу - сказал Фарапонов.

По его словам, это был бы чрезвычайный или фантастический успех, если бы в нем было предусмотрено положение о лендлизе для Украины.

"Потому что закон о лендлизе президент Байден подписал 9 мая 2022 года, но он утратил силу 30 сентября 2023 года. Для его восстановления все равно требуется отдельное решение Конгресса. Я убежден, что только положения в оборонном бюджете было бы недостаточно. Попробую объяснить очень просто: если бы в бюджете было указано, что США могут предоставлять Украине помощь по закону о лендлизе, все равно нужно было бы принять отдельный закон о лендлизе. Поэтому не трагедия, что его нет в этом бюджете. Положение о его наличии не означало бы, что, например, с января администрация Байдена, а потом администрация Трампа могли бы начать отправлять помощь Украине. Поэтому я не понимаю этого разочарования. Если не было политической воли принять отдельный законопроект - новый или продлить существующий, то не стоило надеяться, что этот вопрос будет решен через оборонный бюджет. Это наивно и нереалистично", - отметил глава "Института Американистики".

Фарапонов добавил, что ничего удивительного в этом законопроекте нет - это адекватное развитие событий. "Возможно, он нам не очень приятен, но это нормально", - сказал он.

Отметим, что посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в этом году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия закона о лендлизе для защиты демократии в Украине, и посольство активно его поддерживало. Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей, не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено.

"С ее стороны это было написано, чтобы продемонстрировать ее работу, но, опять же, я не видел, что было предусмотрено в той версии, о которой она говорит. Было указано, что в одном из возможных вариантов такое положение было предусмотрено, но это так же, как в Украине, когда регистрируется законопроект - это не означает, что его примут во втором чтении. Это нормальный законодательный процесс. Если не было политической воли в США принять отдельный законопроект, не стоило надеяться, что этот вопрос будет решен через оборонный бюджет", - сказал Фарапонов.

Он добавил, что в целом для нас не очень хорошо, что предусмотрена такая малая сумма для Украины - 300 млн долларов.

"Если бы удалось увеличить эту сумму хотя бы до 500 млн или даже миллиарда, это было бы намного лучше. Но 300 млн - это тоже лучше, чем ничего", - отметил он.

Прогнозы относительно помощи США Украине

"Мы должны четко разделять вопросы, потому что когда все говорят: "Трамп остановит помощь для Украины", это не совсем корректный тезис. Вопрос в том, поддержит ли Трамп новый законопроект, который будет предусматривать помощь для Украины. Вряд ли, но он не будет препятствовать выделению уже проголосованных средств или, если администрация Байдена не успеет их объявить, потому что эти средства должны идти на определенные направления. Я не думаю, что Трамп на это пойдет. Он уже пытался это сделать в 2019 году и получил процедуру импичмента. Так же я не думаю, что, пока мы не поймем, как Трамп планирует помочь завершить войну, он поддержит политически какую-то инициативу по продолжению помощи Украине", - подытожил Фарапонов. А регистрация нового законопроекта, о котором уже упоминали в Конгрессе, пока не выглядит возможной.