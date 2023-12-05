Беспилотники СБУ поразили в Крыму ряд важных военных объектов - источники

Беспилотники СБУ поразили во временно оккупированном Крыму ряд важных военных объектов, в частности систему "Небо-М", стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек". Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

"Сегодня утром беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему "Небо-М" в районе н.п Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле н.п Стрелковое", - сообщил собеседник УНН.

По данным наших источников, этот утренний "хлопок" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ.

"Так наша спецслужба поздравила оккупантов с международным днем волонтера и в очередной раз напомнила, что украинская земля в прямом смысле будет гореть у захватчиков под ногами", - отметил источник.

Дополнение

Во временно оккупированном Крыму 4 декабря слышали взрывы в двух районах.