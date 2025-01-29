Беспилотники атаковали российскую АЭС: что известно о последствиях
Киев • УНН
Дроны атаковали смоленскую атомную электростанцию в террористической стране, один БпЛА был уничтожен. Также зафиксированы атаки в татарстане, брянской и тверской областях, а в нижегородской области вспыхнула нефтебаза.
Беспилотники атаковали российскую смоленскую атомную электростанцию. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Во время этого нападения один из беспилотных летательных аппаратов был уничтожен. По предварительным данным, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
В татарстане тем временем зафиксировали новый случай закрытия аэропорта казани из-за угрозы налета беспилотников. Вражеские авиационные службы подтвердили введение ограничений для гражданских самолетов.
Другие регионы рф, в частности брянская и тверская области, также сообщили о многочисленных атаках с использованием БпЛА.
Напомним
В российской нижегородской области вблизи города кстово произошел пожар на нефтебазе.
Беспилотники атаковали нефтебазу в нижегородской области рф29.01.25, 00:46 • 7739 просмотров