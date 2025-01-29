Безпілотники атакували російську АЕС: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Дрони атакували смоленську атомну електростанцію в терористичній країні, один БпЛА був знищений. Також зафіксовані атаки в татарстані, брянській та тверській областях, а в ніжегородській області спалахнула нафтобаза.
Безпілотники атакували російську смоленську атомну електростанцію. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Під час цього нападу один з безпілотних літальних апаратів був знищений. За попередніми даними, жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.
У татарстані тим часом зафіксували новий випадок закриття аеропорту казані через загрозу нальоту безпілотників. Ворожі авіаційні служби підтвердили введення обмежень для цивільних літаків.
Інші регіони рф, зокрема брянська і тверська області, також повідомили про численні атаки з використанням БпЛА.
Нагадаємо
У російській ніжегородській області поблизу міста кстово сталася пожежа на нафтобазі.
Безпілотники атакували нафтобазу в ніжегородській області рф29.01.25, 00:46 • 28601 перегляд