Безпілотники атакували російську АЕС: що відомо про наслідки

Безпілотники атакували російську смоленську атомну електростанцію. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Під час цього нападу один з безпілотних літальних апаратів був знищений. За попередніми даними, жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

У татарстані тим часом зафіксували новий випадок закриття аеропорту казані через загрозу нальоту безпілотників. Ворожі авіаційні служби підтвердили введення обмежень для цивільних літаків.

Інші регіони рф, зокрема брянська і тверська області, також повідомили про численні атаки з використанням БпЛА.

Нагадаємо

У російській ніжегородській області поблизу міста кстово сталася пожежа на нафтобазі.

Безпілотники атакували нафтобазу в ніжегородській області рф