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Беспилотники атаковали Крым и ряд регионов РФ, сообщают об ударах по НПЗ, порту и военным объектам

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

В ночь на 6 июля беспилотники нанесли удары по Крыму и ряду регионов РФ. Предварительно, поражены нефтеперерабатывающий завод, порт и места дислокации российских войск.

Беспилотники атаковали Крым и ряд регионов РФ, сообщают об ударах по НПЗ, порту и военным объектам

В ночь на 6 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым, а также ряд регионов России. Предварительно сообщается о поражении военных объектов, нефтеперерабатывающего завода, порта и мест расположения российских войск. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По его информации, в Бердянске между полуночью и часом ночи произошел взрыв и была зафиксирована вспышка в районе завода "АЗМОЛ". Предварительно, удар пришелся по месту расположения российских военных. В Мариуполе прозвучали две волны взрывов – около 01:30 и 04:30. Сообщается о работе российского ПВО и массовом пролете украинских беспилотников в направлении ростовской области.

Также, по предварительным данным, в Якимовке Мелитопольского района был поражен подвижной состав российских войск вдоль трассы. В таганроге после атаки зафиксировали признаки пожара в районе порта, а в ярославле, как утверждается, под удар попал нефтеперерабатывающий завод. Из-за ликвидации последствий атаки был временно перекрыт выезд в направлении москвы.

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Отдельно сообщается об ударах по временно оккупированному Крыму. По словам Андрющенко, поражения получили подстанция 330 кВ "Симферопольская", район порта Керчи и военный аэродром в Гвардейском.

Кроме того, в течение ночи российская противовоздушная оборона работала в липецкой, ростовской, московской, калужской, тульской, рязанской, ярославской, тверской и ленинградской областях, а также в краснодарском крае. Независимого подтверждения приведенных данных на данный момент нет.

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT05.07.26, 10:51 • 30671 просмотр

Степан Гафтко

Война в Украине