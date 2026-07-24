Бескрестнов заявил, что не был на полигоне во время атаки рф "из-за рисков"
Киев • УНН
Сергей Бескрестнов сообщил, что не находился на полигоне во время российского удара из-за отсутствия укрытия и анонса в интернете. Он подчеркнул, что с ним всё в порядке.
Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Flash" Бескрестнов заявил, что не находился во время российской атаки на одном из украинских полигонов, где в это время проходила выставка вооружения. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Бескрестнов отметил, что с ним все в порядке и добавил: все знают, что он часто бывает на таких мероприятиях.
Таких разных мероприятий проводится десятки (если не сотни). Когда я вижу риски, я на полигон не еду
Он также перечислил риски, из-за которых не едет на полигон:
- отсутствие укрытия;
- анонс в интернете;
- огромное количество участников;
- зона досягаемости баллистики;
- ранний анонс места проведения.
Напомним
российские войска 24 июля нанесли удар по одному из украинских полигонов, где в это время проходила выставка вооружения, которая была публично анонсирована. В результате атаки есть погибшие и раненые.