Бернар Арно возглавил список самых богатых людей по версии Forbes
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно занял первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты рейтинга.
Так, список Forbes обновляется в реальном времени, и сейчас в пятерку самых богатых людей мира входят:
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- глава LVMH Бернар Арно (116,5 млрд дол.);
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- глава Amazon Джефф Безос (115,6 млрд дол.);
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- основатель Microsoft Билл Гейтс (110,6 млрд дол.);
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- инвестор Уоррен Баффетт (90,6 млрд дол.);
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- основатель Facebook Марк Цукерберг (82,2 млрд дол.)
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Отметим, что до этого, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes.
В рейтинг также вошел основатель и экс-президент Inditex (Zara) Амансио Ортега (6 место), основатель компании Alibaba Group Джек Ма (19 место), владелица американской кондитерской компании Mars, Incorporated Жаклин Марс (30 место) и изобретатель Илон Маск (33 место).
Напомним, что владелец Louis Vuitton Бернар Арно согласился приобрести ювелирный бренд Tiffany за 16,2 млрд долларов.