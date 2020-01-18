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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Бернар Арно возглавил список самых богатых людей по версии Forbes

Киев • УНН

 • 36722 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно занял первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты рейтинга.

Бернар Арно возглавил список самых богатых людей по версии Forbes

Так, список Forbes обновляется в реальном времени, и сейчас в пятерку самых богатых людей мира входят:

  • глава LVMH Бернар Арно (116,5 млрд дол.);
  • глава Amazon Джефф Безос (115,6 млрд дол.);
  • основатель Microsoft Билл Гейтс (110,6 млрд дол.);
  • инвестор Уоррен Баффетт (90,6 млрд дол.);
  • основатель Facebook Марк Цукерберг (82,2 млрд дол.)

Отметим, что до этого, Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes.

В рейтинг также вошел основатель и экс-президент Inditex (Zara) Амансио Ортега (6 место), основатель компании Alibaba Group Джек Ма (19 место), владелица американской кондитерской компании Mars, Incorporated Жаклин Марс (30 место) и изобретатель Илон Маск (33 место).

Напомним, что владелец Louis Vuitton Бернар Арно согласился приобрести ювелирный бренд Tiffany за 16,2 млрд долларов.

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