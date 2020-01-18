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Бернар Арно очолив список найбагатших людей за версією Forbes

Київ • УНН

 • 36722 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Генеральний директор групи компаній з виробництва і торгівлі предметами розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно зайняв перше місце в списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати рейтингу.

Бернар Арно очолив список найбагатших людей за версією Forbes

Так, список Forbes оновлюється в реальному часі, і наразі у п'ятірку найбагатших людей світу входять:

  • глава LVMH Бернар Арно (116,5 млрд дол.);
  • глава Amazon Джефф Безос (115,6 млрд дол.);
  • засновник Microsoft Білл Гейтс (110,6 млрд дол.);
  • інвестор Воррен Баффетт (90,6 млрд дол.);
  • засновник Facebook Марк Цукерберг (82,2 млрд дол.)

Відзначимо, що до цього, Джефф Безос два роки поспіль (у 2018 і 2019-му) очолював рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes.

У рейтинг також увійшов засновник і експрезидент Inditex (Zara) Амансіо Ортега (6-е місце), засновник компанії Alibaba Group Джек Ма (19-е місце), власниця американської кондитерської компанії Mars, Incorporated Жаклін Марс (30-е місце) і винахідник Ілон Маск (33-є місце).

Нагадаємо, що власник Louis Vuitton Бернар Арно погодився придбати ювелірний бренд Tiffany за 16,2 млрд доларів.

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