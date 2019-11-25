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Louis Vuitton покупает ювелирный бренд Tiffany за 16,2 млрд долларов

Louis Vuitton покупает ювелирный бренд Tiffany за 16,2 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 13086 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Владелец Louis Vuitton Бернар Арно согласился приобрести ювелирный бренд Tiffany за 16.2 млрд. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Владелец Louis Vuitton согласился купить Tiffany за 16,2 миллиарда долларов, теперь французский производитель предметов роскоши делает ставку на то, что сможет восстановить блеск культового американского ювелирного бренда", - пишут в издании.

Сообщается, что после заявления акции компании-покупателя выросли на 1,8%, а акции Tiffany на 6,6%.

В компаниях заявляют, что ожидать закрытия сделки можно в середине 2020 года.

Бренд Tiffany основан в Нью-Йорке в 1837 году. Он является одним из самых известных брендов ювелирной промышленности. В частности, изделие бренда фигурировало в фильме "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли.

В свою очередь, Moët Hennessy-Louis Vuitton - французский транснациональная компания, известная как производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Напомним, 7 ноября, скончался дизайнер и модельер Патрик-Луи Виттон.

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