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Louis Vuitton купує ювелірний бренд Tiffany за 16,2 млрд доларів

Louis Vuitton купує ювелірний бренд Tiffany за 16,2 млрд доларів

Київ • УНН

 • 13089 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Власник Louis Vuitton Бернар Арно погодився придбати ювелірний бренд Tiffany за 16.2 млрд. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Власник Louis Vuitton погодився купити Tiffany за 16,2 мільярда доларів, тепер французький виробник предметів розкоші робить ставку на те, що зможе відновити блиск культового американського ювелірного бренду", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що після заяви акції компанії-покупця зросли на 1,8%, а акції Tiffany на 6,6%.

У компаніях заявляють, що очікувати закриття угоди можна в середині 2020 року.

Бренд Tiffany заснований в Нью-Йорку в 1837 році. Він є одним з найбільш відомих брендів ювелірної промисловості. Зокрема, виріб бренду фігурував у фільмі "Сніданок у Тіффані" з Одрі Хепберн у головній ролі.

У свою чергу, Moët Hennessy-Louis Vuitton - французька транснаціональна компанія, відома як виробник предметів розкоші під торговими марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy та ін.

Нагадаємо, 7 листопада, помер дизайнер і модельєр Патрік-Луї Віттон.

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