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Берлускони прокомментировал смерть свидетеля по его делу

Киев • УНН

 • 12356 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Бывший премьер-министр Италии и лидер партии “Вперед, Италия” Сильвио Берлускони заявил, что не был знаком с марокканской танцовщицей Иман Фадил — одной из свидетелей по его делу. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать смерть женщины, сообщает телеканал Rai, передает УНН.

Берлускони прокомментировал смерть свидетеля по его делу

“Всегда жаль, когда молодые умирают, — сказал Берлускони. — Я никогда не знал этого человека и не разговаривал с ней”.

Экс-премьер добавил, что читал показания Фадил и считал их “выдуманными и абсурдными”.

По предварительным данным итальянской прокуратуры, причиной смерти Иман Фадил стало отравление “смесью радиоактивных веществ”. Как сообщала La Repubblica, один из компонентов смеси — изотоп кобальта. 29 января женщина была госпитализирована, врачи говорили, что у нее были симптомы отказа органов и Фадил испытывала сильную боль. 1 марта женщина умерла.

Иман Фадил — одна из ключевых свидетельниц по так называемому делу Руби, которое получило такое название из-за прозвища несовершеннолетней проститутки Каримы аль-Маруг. За связь с ней Берлускони в 2013 году получил семь лет тюрьмы. В следующем году защита политика добилась отмены приговора, но прокуратура начала новое расследование. Экс-премьера обвинили в подкупе свидетелей за дачу ложных показаний.

По данным СМИ, в скором времени Фадил должна была дать показания о том, что Берлускони платил за молчание женщинам, которые работали на вечеринках на его вилле. По словам прокурора Милана, Фадил боялась за свою жизнь и говорила адвокатам и своим близким, что ее могут отравить.

Как сообщал УНН, в Италии расследуют убийство главного свидетеля по делу Берлускони о проституции.

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