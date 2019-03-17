Берлускони прокомментировал смерть свидетеля по его делу

“Всегда жаль, когда молодые умирают, — сказал Берлускони. — Я никогда не знал этого человека и не разговаривал с ней”.

Экс-премьер добавил, что читал показания Фадил и считал их “выдуманными и абсурдными”.

По предварительным данным итальянской прокуратуры, причиной смерти Иман Фадил стало отравление “смесью радиоактивных веществ”. Как сообщала La Repubblica, один из компонентов смеси — изотоп кобальта. 29 января женщина была госпитализирована, врачи говорили, что у нее были симптомы отказа органов и Фадил испытывала сильную боль. 1 марта женщина умерла.

Иман Фадил — одна из ключевых свидетельниц по так называемому делу Руби, которое получило такое название из-за прозвища несовершеннолетней проститутки Каримы аль-Маруг. За связь с ней Берлускони в 2013 году получил семь лет тюрьмы. В следующем году защита политика добилась отмены приговора, но прокуратура начала новое расследование. Экс-премьера обвинили в подкупе свидетелей за дачу ложных показаний.

По данным СМИ, в скором времени Фадил должна была дать показания о том, что Берлускони платил за молчание женщинам, которые работали на вечеринках на его вилле. По словам прокурора Милана, Фадил боялась за свою жизнь и говорила адвокатам и своим близким, что ее могут отравить.

Как сообщал УНН, в Италии расследуют убийство главного свидетеля по делу Берлускони о проституции.