Берлусконі прокоментував смерть свідка у його справі

КИЇВ. 17 березня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Італії і лідер партії “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі заявив, що не був знайомий з марокканською танцівницею Іман Фаділ — однієї зі свідків у його справі. Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати смерть жінки, повідомляє телеканал Rai, передає УНН.