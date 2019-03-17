Берлусконі прокоментував смерть свідка у його справі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Італії і лідер партії “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі заявив, що не був знайомий з марокканською танцівницею Іман Фаділ — однієї зі свідків у його справі. Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати смерть жінки, повідомляє телеканал Rai, передає УНН.
“Завжди шкода, коли молоді помирають, — сказав Берлусконі. — Я ніколи не знав цю людину і не розмовляв з нею”.
Екс-прем’єр додав, що читав свідчення Фаділ і вважав їх “вигаданими і абсурдними”.
За попередніми даними італійської прокуратури, причиною смерті Іман Фаділ стало отруєння “сумішшю радіоактивних речовин”. Як повідомляла La Repubblica, один з компонентів суміші — ізотоп кобальту. 29 січня жінка була госпіталізована, лікарі говорили, що у неї були симптоми відмови органів і Фаділ відчувала сильний біль. 1 березня жінка померла.
Іман Фаділ — одна з ключових свідків у так званій справі Рубі, яка отримала таку назву через прізвиська неповнолітньої повії Карім аль-Маруг. За зв’язок з нею Берлусконі в 2013 році отримав сім років в’язниці. У наступному році захист політика домігся скасування вироку, але прокуратура почала нове розслідування. Екс-прем’єра звинуватили в підкупі свідків за дачу неправдивих свідчень.
За даними ЗМІ, незабаром Фаділ повинна була дати свідчення про те, що Берлусконі платив за мовчання жінкам, які працювали на вечірках на його віллі. За словами прокурора Мілана, Фаділ боялася за своє життя і говорила адвокатам і своїм близьким, що її можуть отруїти.
Як повідомляв УНН, в Італії розслідують вбивство головного свідка у справі Берлусконі про проституцію.