Берлин призывает КНДР прекратить испытания ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Федеративная республика Германия считает новое испытание КНДР ракеты очередной провокацией и призывает страну прекратить такие шаги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Германии.
В частности, в заявлении указано, что: “Последний ракетный запуск КНДР — это провокация, в то время, когда международное сообщество ждет от Северной Кореи конкретных шагов по отказу ею от программы ракетной и ядерного оружия”.
Берлин призвал Пхеньян не предпринимать никаких дальнейших провокаций, а вместо этого быстро принимать конкретные и существенных шагов к полной и необратимой денуклеаризации, которая подвергается верификации, таким образом демонстрируя, что она заинтересована в дипломатическом решении.
Как стало известно ранее, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонных частей с целью протестировать дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие. Об этом сообщил в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).