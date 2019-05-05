Берлін закликає КНДР припинити випробування ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Федеративна республіка Німеччина вважає нове випробування КНДР ракети черговою провокацію та закликає країну припинити такі кроки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Зокрема, у заяві вказано, що: “Останній ракетний запуск КНДР — це провокація, у той час, коли міжнародна спільнота чекає від Північної Кореї конкретних кроків щодо відмовлення нею від програми ракетної і ядерної зброї”.
Берлін закликав Пхеньян не робити жодних подальших провокацій, а замість цього швидко вживати конкретних і суттєвих кроків до повної і незворотної денуклеаризації, яка піддається верифікації, таким чином демонструючи, що вона зацікавлена в дипломатичному вирішенні.
Як стало відомо раніше, голова Держради КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин з метою протестувати далекобійні реактивні знаряддя і тактичне керовану зброю. Про це повідомило в неділю Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).