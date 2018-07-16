Берлин отреагировал на слова Трампа о "недруге" ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Правительство ФРГ, в отличие от президента США Дональда Трампа, не считает, что Брюссель и Вашингтон являются противниками. Об этом заявил официальный представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт, комментируя сделанное накануне заявление Трампа, назвавшего ЕС "недругом", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы не разделяем такую точку зрения на отношения Европейского Союза с США", - заявил Зайберт.
Напротив, Берлин видит "множество веских причин для хороших трансатлантических отношений", подчеркнул он далее. Хотя европейские и американские компании являются "конкурентами", но экономические показатели не имеют ничего общего с "враждой", отметил Зайберт.
"Речь же идет о наших политических отношениях, и в этой сфере у Европы и США одинаковые интересы на мировой арене. И эти интересы, общие ценности мы считаем основой отношений между Европой и США", - заявил официальный представитель правительства Германии.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал европейцев к сплоченности.
"Мы не можем больше безоговорочно полагаться на Белый дом", - заявил он в интервью немецким СМИ. Слова американского президента, "к сожалению, в очередной раз демонстрируют, насколько отдалились друг друга берега политической Атлантики за время президентства Дональда Трампа", отметил немецкий министр.
По его словам, чтобы сохранить партнерские отношения с Соединенными Штатами, необходимо их перестроить в соответствии с изменившейся ситуацией. Это возможно только с "уверенной в себе и самостоятельной Европой", подчеркнул Маас.
Госминистр по вопросам европейской политики в МИД ФРГ Михаэль Рот также выступил с критикой в отношении высказываний Трампа. "Он называет нас противниками, но мы так совершенно не считаем", - указал он в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Ранее в интервью телеканалу CBS американский президент Трамп заявил, что у США "много недругов", в числе которых - Евросоюз, Россия и Китай.