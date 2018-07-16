Берлин отреагировал на слова Трампа о "недруге" ЕС

"Мы не разделяем такую точку зрения на отношения Европейского Союза с США", - заявил Зайберт.

Напротив, Берлин видит "множество веских причин для хороших трансатлантических отношений", подчеркнул он далее. Хотя европейские и американские компании являются "конкурентами", но экономические показатели не имеют ничего общего с "враждой", отметил Зайберт.

"Речь же идет о наших политических отношениях, и в этой сфере у Европы и США одинаковые интересы на мировой арене. И эти интересы, общие ценности мы считаем основой отношений между Европой и США", - заявил официальный представитель правительства Германии.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал европейцев к сплоченности.

"Мы не можем больше безоговорочно полагаться на Белый дом", - заявил он в интервью немецким СМИ. Слова американского президента, "к сожалению, в очередной раз демонстрируют, насколько отдалились друг друга берега политической Атлантики за время президентства Дональда Трампа", отметил немецкий министр.

По его словам, чтобы сохранить партнерские отношения с Соединенными Штатами, необходимо их перестроить в соответствии с изменившейся ситуацией. Это возможно только с "уверенной в себе и самостоятельной Европой", подчеркнул Маас.

Госминистр по вопросам европейской политики в МИД ФРГ Михаэль Рот также выступил с критикой в отношении высказываний Трампа. "Он называет нас противниками, но мы так совершенно не считаем", - указал он в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Ранее в интервью телеканалу CBS американский президент Трамп заявил, что у США "много недругов", в числе которых - Евросоюз, Россия и Китай.