Берлін відреагував на слова Трампа про "недруга" ЄС

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50574 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 102110 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 98084 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 125080 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 102818 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119263 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159860 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189954 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294042 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167273 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 50096 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 48864 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 52107 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 48260 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 73747 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 125074 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163540 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294041 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224261 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29294 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51256 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56103 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54454 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68689 перегляди
Актуальне
Берлін відреагував на слова Трампа про "недруга" ЄС

Берлін відреагував на слова Трампа про "недруга" ЄС

Київ • УНН

 • 9539 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Уряд ФРН, на відміну від президента США Дональда Трампа, не вважає, що Брюссель і Вашингтон є противниками. Про це заявив офіційний представник німецького кабінету міністрів Штеффен Зайберт, коментуючи зроблену напередодні заяву Трампа, який назвав ЄС "недругом", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми не поділяємо таку точку зору щодо відносин Європейського Союзу з США", - заявив Зайберт.

Навпаки, Берлін бачить "безліч вагомих причин для хороших трансатлантичних відносин", підкреслив він далі. Хоча європейські та американські компанії є "конкурентами", але економічні показники не мають нічого спільного з "ворожнечею", зазначив Зайберт.

"Йдеться ж про наші політичні відносини, і в цій сфері у Європи і США однакові інтереси на світовій арені. І ці інтереси, спільні цінності ми вважаємо основою відносин між Європою і США", - заявив офіційний представник уряду Німеччини.

У свою чергу міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас закликав європейців до згуртованості.

"Ми не можемо більше беззастережно покладатися на Білий дім", - заявив він в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Слова американського президента, "на жаль, в черговий раз демонструють, наскільки віддалилися один від одного берега політичної Атлантики за час президентства Дональда Трампа", зазначив німецький міністр.

За його словами, щоб зберегти партнерські відносини зі Сполученими Штатами, необхідно їх перебудувати відповідно до зміни ситуації. Це можливо лише  з "впевненою в собі і самостійною Європою", підкреслив Маас.

Держміністр з питань європейської політики в МЗС ФРН Міхаель Рот також виступив з критикою щодо висловлювань Трампа. "Він називає нас противниками, але ми так зовсім не вважаємо", - вказав він в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CBS американський президент Трамп заявив, що у США "багато недругів", в числі яких - Євросоюз, Росія і Китай.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,507.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.14
Ethereum
$2,062.72