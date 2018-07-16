Берлін відреагував на слова Трампа про "недруга" ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Уряд ФРН, на відміну від президента США Дональда Трампа, не вважає, що Брюссель і Вашингтон є противниками. Про це заявив офіційний представник німецького кабінету міністрів Штеффен Зайберт, коментуючи зроблену напередодні заяву Трампа, який назвав ЄС "недругом", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми не поділяємо таку точку зору щодо відносин Європейського Союзу з США", - заявив Зайберт.
Навпаки, Берлін бачить "безліч вагомих причин для хороших трансатлантичних відносин", підкреслив він далі. Хоча європейські та американські компанії є "конкурентами", але економічні показники не мають нічого спільного з "ворожнечею", зазначив Зайберт.
"Йдеться ж про наші політичні відносини, і в цій сфері у Європи і США однакові інтереси на світовій арені. І ці інтереси, спільні цінності ми вважаємо основою відносин між Європою і США", - заявив офіційний представник уряду Німеччини.
У свою чергу міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас закликав європейців до згуртованості.
"Ми не можемо більше беззастережно покладатися на Білий дім", - заявив він в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Слова американського президента, "на жаль, в черговий раз демонструють, наскільки віддалилися один від одного берега політичної Атлантики за час президентства Дональда Трампа", зазначив німецький міністр.
За його словами, щоб зберегти партнерські відносини зі Сполученими Штатами, необхідно їх перебудувати відповідно до зміни ситуації. Це можливо лише з "впевненою в собі і самостійною Європою", підкреслив Маас.
Держміністр з питань європейської політики в МЗС ФРН Міхаель Рот також виступив з критикою щодо висловлювань Трампа. "Він називає нас противниками, але ми так зовсім не вважаємо", - вказав він в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Раніше в інтерв'ю телеканалу CBS американський президент Трамп заявив, що у США "багато недругів", в числі яких - Євросоюз, Росія і Китай.