Берлин против сравнения действий Израиля с аннексией Крыма

Маас сделал такое заявление после того, как глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал резко осудить планы Израиля по аннексии и провел параллель с Крымом. Глава МИД ФРГ напомнил, что диалог с властями Израиля продолжается, и сейчас важно, чтобы Евросоюз выступал единогласно.

Накануне Министры иностранных дел стран ЕС 15 мая провели видеоконференцию для обсуждения событий на Ближнем Востоке. Одной из тем было намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать часть палестинских территорий, в том числе еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

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Напомним, посол Украины назвал решение Германии по “Северному потоку-2” чувствительным ударом по РФ.