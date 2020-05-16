Берлін проти порівняння дій Ізраїлю з анексією Криму

Маас зробив таку заяву після того, як глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн закликав різко засудити плани Ізраїлю щодо анексії та провів паралель із Кримом. Глава МЗС ФРН нагадав, що діалог із владою Ізраїлю триває, і нині важливо, щоб Євросоюз виступав одноголосно.

Напередодні Міністри закордонних справ країн ЄС 15 травня провели відеоконференцію для обговорення подій на Близькому Сході. Однією з тем був намір прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху анексувати частину палестинських територій, зокрема єврейські поселення на Західному березі річки Йордан.

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Нагадаємо, посол України назвав рішення Німеччини щодо “Північного потоку-2” дошкульним ударом по РФ.