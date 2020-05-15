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Посол України назвав рішення Німеччини щодо “Північного потоку-2” дошкульним ударом по РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав рішення про невивід “Північного потоку-2” з-під вимог газової директиви ЄС — дошкульним ударом по Росії та її лобістах. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

Посол України назвав рішення Німеччини щодо “Північного потоку-2” дошкульним ударом по РФ

“По суті йдеться про збереження вітчизняної газотранспортної системи як головного транзитера енергоносіїв на ринок ЄС. Сьогоднішній вердикт незалежного регулятора ФРН про відмову виключити газогін NS-2 із-під дії європейського законодавства став дошкульним ударом по Росії та всіх її лобістах у Німеччині, насамперед, пану Шредеру”, — сказав Мельник.

Він зазначив, що ще зарано говорити про те, що нинішня перемога навколо “Північного потоку-2” є остаточною.

“Контрольована „Газпромом“ компанія Nord Stream 2 AG буде, очевидно, оскаржувати постанову Федерального агентства ФРН з питань мереж у судах. Але так само, як Україна ні на секунду не сумнівалася у чіткій позиції офіційного Берліна на підтримку президента та уряду, так само ми повністю покладатимемося на німецьку та європейську систему правосуддя та на справедливе рішення Феміди”, — додав Мельник.

Нагадаємо, Німеччина відмовилася звільняти “Північний потік-2” від газової директиви ЄС.

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