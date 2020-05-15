Посол України назвав рішення Німеччини щодо “Північного потоку-2” дошкульним ударом по РФ

“По суті йдеться про збереження вітчизняної газотранспортної системи як головного транзитера енергоносіїв на ринок ЄС. Сьогоднішній вердикт незалежного регулятора ФРН про відмову виключити газогін NS-2 із-під дії європейського законодавства став дошкульним ударом по Росії та всіх її лобістах у Німеччині, насамперед, пану Шредеру”, — сказав Мельник.

Він зазначив, що ще зарано говорити про те, що нинішня перемога навколо “Північного потоку-2” є остаточною.

“Контрольована „Газпромом“ компанія Nord Stream 2 AG буде, очевидно, оскаржувати постанову Федерального агентства ФРН з питань мереж у судах. Але так само, як Україна ні на секунду не сумнівалася у чіткій позиції офіційного Берліна на підтримку президента та уряду, так само ми повністю покладатимемося на німецьку та європейську систему правосуддя та на справедливе рішення Феміди”, — додав Мельник.

Нагадаємо, Німеччина відмовилася звільняти “Північний потік-2” від газової директиви ЄС.