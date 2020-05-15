Посол Украины назвал решение Германии по "Северному потоку-2" донимающим ударом по РФ

"По сути, речь идет о сохранении отечественной газотранспортной системы как главного транзитера энергоносителей на рынок ЕС. Сегодняшний вердикт независимого регулятора ФРГ об отказе исключить газопровод NS-2 из-под действия европейского законодательства стал донимающим ударом по России и всем ее лоббистам в Германии, прежде всего, господину Шредеру", - сказал Мельник.

Он отметил, что еще рано говорить о том, что нынешняя победа вокруг "Северного потока-2" является окончательной.

"Контролируемая "Газпромом" компания Nord Stream 2 AG будет, очевидно, обжаловать постановление Федерального агентства ФРГ по вопросам сетей в судах. Но так же, как Украина ни на секунду не сомневалась в четкой позиции официального Берлина в поддержку президента и правительства, так же мы полностью полагаться на немецкую и европейскую систему правосудия и на справедливое решение Фемиды", - добавил Мельник.

Напомним, Германия отказалась освобождать "Северный поток-2" от газовой директивы ЕС.