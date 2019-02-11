Береза будет отчитываться о расследовании дела Гандзюк 26 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За две недели, 26 февраля, Верховная Рада Украины заслушает отчет временной следственной комиссии (ВСК) по нападению на гражданских активистов и убийству Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил народный депутат Украины (внефракционный) Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.
"26 февраля, во вторник, я буду отчитываться в Верховной Раде", - сообщил Береза.
Напомним, ранее нардеп заявлял, что промежуточный отчет временной следственной комиссии (ВСК) по убийству херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк планировалось зачитать 6 или 7 февраля.
Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангер объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, ушел в отпуск.
Как ранее УНН сообщал, 6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.