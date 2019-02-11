Береза звітуватиме про розслідування справи Гандзюк 26 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. За два тижні, 26 лютого, Верховна Рада України заслухає звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо нападів на громадських активістів і вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомив народний депутат України (позафракційний) Борислав Береза в коментарі кореспонденту УНН.
"26 лютого, у вівторок, я звітуватиму у Верховній Раді", - повідомив Береза.
Нагадаємо, раніше нардеп заявляв, що проміжний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) по вбивству херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк планувалось зачитати 6 чи 7 лютого.
Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якому оголошено підозру в організації вбивства керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк, пішов у відпустку.
Як раніше повідомляв УНН, 6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.
4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.