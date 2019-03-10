Береговая охрана США спасла 46 рыбаков со льдины

“Береговая охрана США и местные службы в субботу спасли 46 поклонников подледного лова с оторвавшейся льдины, которая дрейфовала у острова Катаваба. Еще, по имеющимся данным, 100 человек смогли спастись сами вплавь или пешком по фрагментам других льдин”, — говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

По его данным, тревога была поднята в 8:13 (15:13 киевское время). Как предупредил центр командования местным отделением Береговой охраны, на льдине оказались около 100 человек, а в воде терпели бедствие еще 40. Им на помощь были направлены два аэроглиссера и четыре вертолета.

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Их экипажи по прибытии на место установили, что никто из рыбаков не утонул. Все, кто пытался спастись самостоятельно, либо добрались до суши, или вернулись обратно на льдину. Береговая охрана предупредила всех любителей рыбалки воздержаться от походов на озеро Эри ввиду скорого потепления и ломки льда.

Как сообщал УНН, двое рыбаков летнего возраста откололись на льдине и плавали посреди Днепра.