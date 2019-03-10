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Берегова охорона США врятувала 46 рибалок з крижини

Берегова охорона США врятувала 46 рибалок з крижини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Співробітники Берегової охорони США в суботу врятували 46 рибалок з крижини, що відірвалася на озері Ері (штат Огайо). Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Берегової охорони США.

"Берегова охорона США і місцеві служби в суботу врятували 46 шанувальників підлідного лову з крижини, що відірвалася, яка дрейфувала біля острова Катаваба. Ще, за наявними даними, 100 осіб змогли врятуватися самі вплав або пішки по фрагментах інших крижин", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті відомства.

За його даними, тривога була піднята в 8:13 (15:13 київський час). Як попередив центр командування місцевим відділенням Берегової охорони, на крижині опинилися близько 100 осіб, а в воді терпіли лихо ще 40. Їм на допомогу були направлені два аероглісера і чотири вертольоти.

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Їх екіпажі після прибуття на місце встановили, що ніхто з рибалок не потонув. Всі, хто намагався врятуватися самостійно, або дісталися до суші, або повернулися назад на крижину. Берегова охорона попередила всіх любителів риболовлі утриматися від походів на озеро Ері зважаючи швидкого потепління і ламання криги.

Як повідомляв УНН, двоє рибалок літнього віку відкололись на крижині та плавали посеред Дніпра.

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