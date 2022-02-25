Бердянск информирует о движении вражеской колонны техники в сторону города: власти призывают оставаться дома

Цитата

“Дорогие бердянцы! Большая просьба отпустить всех работников, которые не задействованы в поддержке городской инфраструктуры, домой. Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас будет техника заходить в город или пройдет мимо”, - говорится в сообщении.

Детали

К укрытиям, которые действуют:

- СОШ №2 (вход со двора)

- СОШ №3

- Городской дворец культуры

- Укртелеком (вход с ул. Морской во двор)

- СОШ №11

- ДК Райагропромснаб

- АЗМОЛ и БК Нефтехимик

- вул. Смоленская, 34.

Добавились:

- Центр туризма

- бывшее кафе "Рога и копыта" (вул. Руденко)

- Центральный рынок (входы открыты со всех сторон)

- Гимназия №2

- СОШ №4

- СОШ №5

- СОШ №16

- завод Азовкабель (вул. Промышленная 2И)

Городская власть остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Телефоны горячей линии работают.

Добавим

В Минобороны Украины сообщили, что от начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно) по состоянию на 15:00:

Танков до 80

Боевых бронированных машин различных типов 516

Самолеты 10

Вертолеты 7

Особого состава 2800.