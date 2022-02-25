Бердянск информирует о движении вражеской колонны техники в сторону города: власти призывают оставаться дома
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Бердянский городской совет информирует о движении вражеской военной колонны в сторону города. Власти призывают людей оставаться дома, передает УНН.
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“Дорогие бердянцы! Большая просьба отпустить всех работников, которые не задействованы в поддержке городской инфраструктуры, домой. Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас будет техника заходить в город или пройдет мимо”, - говорится в сообщении.
Детали
К укрытиям, которые действуют:
- СОШ №2 (вход со двора)
- СОШ №3
- Городской дворец культуры
- Укртелеком (вход с ул. Морской во двор)
- СОШ №11
- ДК Райагропромснаб
- АЗМОЛ и БК Нефтехимик
- вул. Смоленская, 34.
Добавились:
- Центр туризма
- бывшее кафе "Рога и копыта" (вул. Руденко)
- Центральный рынок (входы открыты со всех сторон)
- Гимназия №2
- СОШ №4
- СОШ №5
- СОШ №16
- завод Азовкабель (вул. Промышленная 2И)
Городская власть остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Телефоны горячей линии работают.
Добавим
В Минобороны Украины сообщили, что от начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно) по состоянию на 15:00:
Танков до 80
Боевых бронированных машин различных типов 516
Самолеты 10
Вертолеты 7
Особого состава 2800.