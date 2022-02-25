Бердянськ інформує про рух ворожої колони техніки у бік міста: влада закликає залишатися вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Бердянська міська Рада інформує про рух ворожої військової колони в бік міста. Влада закликає людей залишатися вдома, передає УНН.
Цитата
“Дорогі бердянці! Велике прохання відпустити всіх працівників, які не задіяні у підтримці міської інфраструктури, додому. Є інформація, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз буде техніка заходити в місто або пройде повз”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
До укриттів, що діють вчора:
- ЗОШ №2 (вхід з двору)
- ЗОШ №3
- Міський палац культури
- Укртелеком (вхід з вул. Морської у двір)
- ЗОШ №11
- БК Райагропромпостач
- АЗМОЛ та БК Нафтохімік
– вул. Смоленська, 34.
Додалися:
- Центр туризму
- колишнє кафе "Роги та копита" (вул. Руденка)
- Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків)
- Гімназія №2
- ЗОШ №4
- ЗОШ №5
- ЗОШ №16
- завод Азовкабель (вул. Промислова 2И)
Міська влада залишається у Бердянську і виконує свої обов'язки. Телефони гарячої лінії працюють.
Додамо
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