У Міноборони України озвучили російські втрати з початку вторгнення: літаків вже десяток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала у Facebook про російські втрати техніки та солдат з початку вторгнення в Україну - і лише літаків вже десяток, пише УНН.
Цитата:
"З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати (орієнтовно) станом на 15:00
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- Танків до 80
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- Бойових броньованих машин різних типів 516
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- Літаки 10
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- Гелікоптери 7
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- Особого складу 2800", - повідомила заступник голови Міноборони.
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"Ми сильні! Перемога буде за нами!" - додала Маляр.
Доповнення
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.