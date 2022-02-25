В Минобороны Украины озвучили российские потери с начала вторжения: самолетов уже десяток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала в Facebook о российских потери техники и солдат с начала вторжения в Украину - и лишь самолетов уже десяток, пишет УНН.
Цитата:
"С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно) по состоянию на 15:00
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- Танков до 80
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- Боевых бронированных машин различных типов 516
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- Самолеты 10
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- Вертолеты 7
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- Особого состава 2800", - сообщила заместитель главы Минобороны.
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"Мы сильные! Победа будет за нами!" - добавила Маляр.
Дополнение
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.