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В Минобороны Украины озвучили российские потери с начала вторжения: самолетов уже десяток

Киев • УНН

 • 185671 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала в Facebook о российских потери техники и солдат с начала вторжения в Украину - и лишь самолетов уже десяток, пишет УНН.

Цитата:

"С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно) по состоянию на 15:00

  • Танков до 80
  • Боевых бронированных машин различных типов 516
  • Самолеты 10
  • Вертолеты 7
  • Особого состава 2800", - сообщила заместитель главы Минобороны.

"Мы сильные! Победа будет за нами!" - добавила Маляр.

Дополнение

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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