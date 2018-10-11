"Бензиновая забастовка" существенно не увеличила количество пробок в Киеве - полиция

“Автомобилисты завершили акцию. Она существенно не повлияла на осложнение дорожного движения”, — сказали в полиции, не уточнив количество участников.

Стоит отметить, что пока не известно, составили ли на кого-то из участников мероприятия админпротоколы, поскольку, как отметили в полиции, патрули находятся на дежурстве, а все составленные ими протоколы сдаются по завершению смены.

Напомним, в четверг 11 октября по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.