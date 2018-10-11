"Бензиновая забастовка" существенно не увеличила количество пробок в Киеве - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодняшнее перекрытия автомобилистами движения на проспекте Победы и улице Богатырской в Киеве в рамках акции против повышения цен на топливо существенно не повлияло на количество пробок в городе. Об этом сообщили УНН в столичной полиции.
“Автомобилисты завершили акцию. Она существенно не повлияла на осложнение дорожного движения”, — сказали в полиции, не уточнив количество участников.
Стоит отметить, что пока не известно, составили ли на кого-то из участников мероприятия админпротоколы, поскольку, как отметили в полиции, патрули находятся на дежурстве, а все составленные ими протоколы сдаются по завершению смены.
Напомним, в четверг 11 октября по всей Украине проходят акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестуют, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.