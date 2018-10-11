“Бензиновий страйк” суттєво не збільшив кількість заторів у Києві - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогоднішнє перекриття автомобілістами руху на проспекті Перемоги та вулиці Богатирської у Києві у межах акції проти підвищення цін на пальне суттєво не вплинуло на кількість заторів у місті. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
“Автомобілісти завершили акцію. Вона суттєво не вплинула на ускладнення дорожнього руху”, — сказали у поліції, не уточнивши про кількість учасників.
Варто зазначити, що наразі не відомо, чи складалися на когось з учасників заходу адмінпротоколи, оскільки, як зазначили у поліції, патрулі перебувають на чергуванні, а всі складені ними протоколи здаються по завершенню зміни.
Нагадаємо, у четвер 11 жовтня по всій України проходять акції проти високих цін на пальне. Автомобілісти протестують, зокрема, у Києві, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Херсоні, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Львові.