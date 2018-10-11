“Бензиновий страйк” суттєво не збільшив кількість заторів у Києві - поліція

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогоднішнє перекриття автомобілістами руху на проспекті Перемоги та вулиці Богатирської у Києві у межах акції проти підвищення цін на пальне суттєво не вплинуло на кількість заторів у місті. Про це УНН повідомили у столичній поліції.