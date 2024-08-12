Бэнкси создал семь работ в Лондоне за семь дней

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

  •  100488 просмотра
США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

  •  102160 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  76377 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  89830 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  54729 просмотра
публикации
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  51430 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  54729 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  251946 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  244864 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  247369 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  38103 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  110788 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  103514 просмотра
10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа 2024, 03:11  •  109076 просмотра
Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

9 августа 2024, 19:27  •  107533 просмотра
Актуальное
Бэнкси создал семь работ в Лондоне за семь дней

Бэнкси создал семь работ в Лондоне за семь дней

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 08:58  •  4765 просмотра

Read in English

Художник Бэнкси подтвердил авторство нового граффити на полицейской будке в Лондоне. Стеклянная будка превращена в аквариум с пираниями, что стало седьмой новой работой художника в британской столице за последние семь дней.

Неуловимый художник Бэнкси (Banksy) подтвердил, что он нарисовал плавающих пираний на полицейской будке в Лондоне, пишет УНН.

Детали

Как пишет BBC, работу впервые заметили в воскресенье утром.

Стеклянная будка на Ладгейт-Хилл - недалеко от Олд-Бейли и собора Святого Павла - была превращена в аквариум.

Это его седьмая новая работа, представленная в британской столице за последние несколько дней, после козы, обезьян, слонов, волка, пеликанов и кошки.

Целые толпы собирались, чтобы сделать фотографии в течение всего дня, пока не было установлено заграждение, не позволяющее людям заходить внутрь.

"Эта работа отличается от предыдущих работ Бэнкси, представленных на этой неделе, тем, что это детальная картина, которая, по-видимому, была создана полупрозрачной аэрозольной краской", - указывает издание.

Полиция лондонского Сити заявила, что ей известно о "преступном повреждении" полицейской будки, и она связывается с корпорацией Сити-оф-Лондон, которой она принадлежит.

Ранее был замечен сотрудник корпорации, который забаррикадировал ее и попросил зрителей не стоять на дороге рядом с ней.

Представитель сказал: "Сейчас мы прорабатываем варианты сохранения произведения искусства".

Дополнение

Будка, по данным издания, - одна из многих, установленных в 1990-х годах, используемых сотрудниками полиции, которые следили за движением, чтобы предотвратить нападения ИРА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураНовости Мира
Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  23876 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  52511 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
  •  112270 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  126236 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
10 августа 2024, 12:16  •  131047 просмотра

В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
9 августа 2024, 12:57  •  136702 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
9 августа 2024, 10:59  •  127263 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
9 августа 2024, 07:01  •  130007 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
9 августа 2024, 06:47  •  117689 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
8 августа 2024, 18:05  •  115578 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Популярные

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  54729 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  89830 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  76377 просмотра
США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

  •  102160 просмотра
Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

  •  100488 просмотра

Публикации

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  51430 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  54729 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  251946 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  244864 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  247369 просмотра

Война

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

  •  2517 просмотра
Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

  •  10150 просмотра
Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

  •  14063 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

  •  17479 просмотра
Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

  •  24881 просмотра

политика

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

  •  22255 просмотра
"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

  •  21640 просмотра
Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

  •  25203 просмотра
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
Эксклюзив

  •  52520 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  89844 просмотра

Война

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

  •  2517 просмотра
Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - ГВА

  •  10150 просмотра
Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина

  •  14063 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

  •  17479 просмотра
Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

  •  24881 просмотра

политика

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Замминистра энергетики Хейло уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

  •  22255 просмотра
"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

  •  21640 просмотра
Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

  •  25203 просмотра
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
Эксклюзив

  •  52520 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  89844 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  136332 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  138385 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  150038 просмотра

Экономика

Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

Заключен первый кредитный договор на установку электростанции на сумму более 28 млн грн

  •  11779 просмотра
Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

Отключений света не планируется, из-за пожара на территории ЗАЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано - Минэнерго

  •  24881 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  51446 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  54754 просмотра
Засуха поставила под угрозу посевы зерновых в Румынии и Молдове

Засуха поставила под угрозу посевы зерновых в Румынии и Молдове

  •  54029 просмотра

Киев

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  100836 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  109470 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  67215 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

9 августа 2024, 14:44  •  64018 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

9 августа 2024, 13:42  •  60707 просмотра