Бэнкси создал семь работ в Лондоне за семь дней

Неуловимый художник Бэнкси (Banksy) подтвердил, что он нарисовал плавающих пираний на полицейской будке в Лондоне, пишет УНН.

Детали

Как пишет BBC, работу впервые заметили в воскресенье утром.

Стеклянная будка на Ладгейт-Хилл - недалеко от Олд-Бейли и собора Святого Павла - была превращена в аквариум.

Это его седьмая новая работа, представленная в британской столице за последние несколько дней, после козы, обезьян, слонов, волка, пеликанов и кошки.

Целые толпы собирались, чтобы сделать фотографии в течение всего дня, пока не было установлено заграждение, не позволяющее людям заходить внутрь.

"Эта работа отличается от предыдущих работ Бэнкси, представленных на этой неделе, тем, что это детальная картина, которая, по-видимому, была создана полупрозрачной аэрозольной краской", - указывает издание.

Полиция лондонского Сити заявила, что ей известно о "преступном повреждении" полицейской будки, и она связывается с корпорацией Сити-оф-Лондон, которой она принадлежит.

Ранее был замечен сотрудник корпорации, который забаррикадировал ее и попросил зрителей не стоять на дороге рядом с ней.

Представитель сказал: "Сейчас мы прорабатываем варианты сохранения произведения искусства".

Дополнение

Будка, по данным издания, - одна из многих, установленных в 1990-х годах, используемых сотрудниками полиции, которые следили за движением, чтобы предотвратить нападения ИРА.