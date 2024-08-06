Уличный художник Бэнкс подтвердил авторство граффити с изображением козла на стене здания на юго-западе Лондона.
Уличный художник Бэнкс подтвердил авторство граффити с изображением козла на стене здания на юго-западе Лондона. Фотографию новой работы художник опубликовал в Instagram. Бэнкси не сопровождал пост какой-либо подписью, передает УНН.
Детали
Как сообщает ВВС, черный силуэт козла, стоящего на возвышенности, появился на стене здания в районе Кью-Грин города Ричмонд (юго-западный пригород Лондона).
Рядом с рисунком на стене расположена камера видеонаблюдения, ее объектив направлен в сторону козла.
В разговоре с ВВС местные жители предположили, что работа Бэнкси демонстрирует то, что "даже в самых отдаленных местах нет места для уединения".
На Бенксі подали до суду, це може змусити художника розкрити свою особистість12 марта 2024, 14:06 • 27256 просмотров