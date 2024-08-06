Уличный художник Бэнкс подтвердил авторство граффити с изображением козла на стене здания на юго-западе Лондона. Фотографию новой работы художник опубликовал в Instagram. Бэнкси не сопровождал пост какой-либо подписью, передает УНН.

Детали

Как сообщает ВВС, черный силуэт козла, стоящего на возвышенности, появился на стене здания в районе Кью-Грин города Ричмонд (юго-западный пригород Лондона).

Рядом с рисунком на стене расположена камера видеонаблюдения, ее объектив направлен в сторону козла.

В разговоре с ВВС местные жители предположили, что работа Бэнкси демонстрирует то, что "даже в самых отдаленных местах нет места для уединения".

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